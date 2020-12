Papai Noel da CDL recebe a chave da cidade de União da Vitória

O Papai Noel da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de União da Vitória e Porto União chegou às 20h, desta quinta-feira, 03 de dezembro, nas cidades irmãs e foi recebido pelo prefeito, Santin Roveda, e, pelo vice-prefeito, Bachir Abbas, como também pelo prefeito da cidade de Porto União, Eliseu Mibach. A chegada do bom velhinho às cidades neste ano de 2020 foi bem diferente como ocorreu no ano passado que o Papai Noel veio em seu trenó pelas ruas da cidade e foi recebido pelas crianças na Estação União. Neste ano a chegada foi através de uma live na página oficial da CDL, com muita festa e diversão e a entrega de cinco bicicletas.

Durante a live o Papai Noel recebeu das mãos do prefeito, Santin Roveda, e do vice-prefeito, Bachir Abbas, a chave da cidade e assim marcando o início dos festejos de Fim de Ano em União da Vitória. Santin na oportunidade destacou que o Natal, será bem diferente. “As cidades de União da Vitória e Porto União, estão preparadas para receber os clientes, mas seguindo todas as orientações de segurança, devido ao Coronavírus. Lembro quando era criança e pegava a minha bicicleta e ia até a frente da antiga loja Willy Reich, para receber o Papai Noel e recebia muitas balas e claro não poderia faltar as luzinhas de Natal. Em União da Vitória, as luzinhas de Natal voltaram e deixam um brilho especial na cidade”, destacou.

Na live o vice-prefeito, Bachir Abbas, também lembrou que o ano de 2020, nunca será esquecido devido à pandemia, mas lembrou que é o momento de todos se reunirem e irem as lojas com segurança e valorizar o comércio local. “Estamos vivendo um momento bem diferente como ocorreu na chegada do Papai Noel da CDL que marca o início da programação natalina em União da Vitória e Porto União. Neste mesmo período estávamos na Estação União e hoje a chegada e a entrega da chave da cidade foi em uma live. Quero que a população vá as compras para aju dar as lojas que faz parte da CDL para ajudar neste momento de pandemia, mas todos se cuidando”, afirmou Bachir Abbas.

A live do Papai Noel, teve duração de três horas e na oportunidade o público pode ver os talentos que as cidades de Porto União e União da Vitória têm e vários vídeos que foram gravados com a visita do Papai Noel, indo às lojas nas cidades irmãs. Durante a live foram feitos sorteios: de dois vales brindes no valor de R$ 200,00 e R$ 300,00 e finalizando com o sorteio das cinco bicicletas. Os ganhadores podem ir na segunda-feira, 07 de dezembro, na sede da CDL com a sua identidade (RG), para retirar o presente. “Quero que neste Natal, o verdadeiro símbolo que é o nascimento de Jesus traga luz, paz e a união de todas as pessoas. E que prestigiem as lojas afiliadas da CDL seguindo todas as recomendações de segurança contra o novo Coronavírus. Um Feliz Natal hohohohoho!”, disse o Papai Noel.

Foto: CDL