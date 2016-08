Para os amantes de pizza!!

Primeira edição do evento vai reunir 35 estabelecimentos e receitas especiais do tradicional prato italiano

Começou na sexta-feira, dia 3 de junho, o 1° Festival da Pizza Bom Gourmet, que conta com o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel – PR). O Festival, que vai contar com 35 restaurantes e pizzarias de Curitiba, acontece até o dia 26 de junho e oferece opções a preço único de R$ 39,90, para pizzas em tamanho grande. As pizzas do Festival podem ser consumidas no local, pedidas no balcão ou no serviço delivery.