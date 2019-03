União da Vitória me transformou no homem que sou hoje: filho, esposo, pai de família e avô. A cidade também me forjou na política desde 1988, quando me elegi vereador com apenas 22 anos de idade. De lá para cá, procurei retribuir tudo o que o município me proporcionou.

Tive a honra e a responsabilidade de ser prefeito por dois mandatos e, junto a dezenas de pessoas ávidas por desenvolver União da Vitória, colocamos em prática programas e projetos que transformaram a história do município.

O acesso ao Morro do Cristo; construções de escolas e centros comunitários; o maior número de obras de infraestrutura que a cidade já viu; asfaltamento recorde, simbolizado principalmente na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto; ascensão de faculdade para centro universitário da Uniuv; o inesquecível Prefeito com o Povo, nos bairros; e o simbólico, mas não menos importante, bolo de comemoração.

Deixei a Prefeitura com 80% de aprovação e fui eleito o segundo melhor prefeito do Paraná. Segui minha trajetória e, em mais um voto de confiança da população, cheguei à Assembleia Legislativa. Hoje, no maior desafio da minha carreira, ocupo o posto de Líder do Governo na Casa e tenho procurado retribuir ao máximo tudo o que União da Vitória me deu.

Essa luta pelo crescimento do município é o presente que me comprometo a entregar diariamente à minha cidade e aos seus quase 58 mil habitantes. Parabéns, União da Vitória, pelos 129 anos de história!

Deputado estadual Hussein Bakri (PSD)

Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná