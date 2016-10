Paraná apresenta os melhores resultados no Enem e alcança a liderança entre os estados brasileiros

O resultado do desempenho das escolas brasileiras no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2015 revelou situações alarmantes, conforme dados revelados nesta semana. Mais da metade das escolas do país piorou sua nota no exame. A exceção foi o Paraná, que conseguiu a melhor posição, suplantando estados com perfil econômico similar ou até mesmo superior, como Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Santa Catarina, segundo matéria da Folha de S. Paulo.

De acordo com o professor Marlus Geronasso, que comanda o Grupo Eureka e acumula vários anos de experiência no ensino preparatório para o Enem e para os exames vestibulares, um diferencial importante para a evolução do estado no Enem, em 2015, foi o programa “Assembleia no Enem”, justamente uma parceria da Assembleia Legislativa do Paraná com o Eureka, que só no ano passado ministrou 367 aulas para estudantes do Enem, pela TV Assembleia, além de “aulões” na própria Assembleia, e nos 132 colégios públicos de Curitiba. Para o presidente da Assembleia, Ademar Traiano (PSDB), resultados como esses empolgam. “A Mesa Diretora da Assembleia tem procurado abrir suas portas aos paranaenses e ampliar sua atuação apoiando o ensino público. Esses resultados revelam que estamos acertando o alvo”.

O professor Marlus Geronasso confirma o diagnóstico. “Quando se valoriza a educação, os resultados aparecem”, garante. O professor destaca que os resultados obtidos pelo Paraná ainda estão muito longe do ideal, mas o estado mantém, em meio à crise brasileira, uma situação significativamente melhor que a média. Programas como Assembleia no Enem estão ajudando a virar o jogo. “Esse ano já demos aulas para o Enem em 112 colégios públicos de Curitiba. Vamos fechar todos os 132 colégios, até o fim do ano. Fizemos um concurso de redação que teve a participação de 50 mil estudantes. Esse esforço, que realizamos em conjunto com a Assembleia, já compensou, porque estamos conseguindo fazer a diferença”, diz.

Experiência de sucesso – Este é o segundo ano consecutivo que a Assembleia e o grupo Eureka trabalham em conjunto na preparação para o Enem e concursos vestibulares. Em 2015, 367 aulas foram transmitidas para alunos de todo o Paraná pela TV Assembleia e pelo site oficial, num período de 19 semanas. Em 2016, a Assembleia Legislativa do Paraná iniciou uma parceria inédita com o Eureka para realizar aulões no próprio Plenário da Casa para mais de 500 alunos e o lançamento de um concurso de redação para 50 mil alunos da rede pública estadual.

O ”1º Concurso de Redação”, promovido pela Assembleia em parceria com o grupo Eureka, foi realizado no dia 11 de agosto de 2016, para 50 mil alunos do ensino médio das escolas públicas de Curitiba. Estudantes das 132 escolas estaduais da capital participaram do concurso, que teve o tema: ”Como o cidadão pode participar de maneira efetiva das discussões e da elaboração de projetos de lei na Assembleia Legislativa do Paraná?”.

Confira a matéria no jornal Folha de São Paulo: http://www1.folha.uol. com.br/educacao/2016/10/ 1819634-91-das-escolas- publicas-ficaram-abaixo-da- media-no-enem-2015.shtml# sthash.hhRZW4QY.dpuf

Aulão do programa “Assembleia no Enem”. Foto: Pedro de Oliveira/Alep