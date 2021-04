Paraná Mais Cidades vai investir mais de R$ 500 milhões nos municípios em 2021

Em mais uma parceria entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa, foi lançado na quarta-feira, 14, a 2ª edição do Paraná Mais Cidades.

Focado na distribuição de recursos para o desenvolvimento dos municípios, o programa irá destinar em 2021 mais de R$ 500 milhões oriundos do Tesouro Estadual e da devolução do exercício orçamentário do Poder Legislativo.

Em 2019 na 1ª edição do programa, os 399 municípios do Paraná receberam R$ 351 milhões de investimentos.

“Mesmo com a queda de arrecadação gerada pela pandemia, o poder público estadual segue atuando firme para implantar ações que façam a diferença no dia a dia dos 11,5 milhões de paranaenses”, destacou o deputado Hussein Bakri (PSD), Líder do Governo na Assembleia.

O Paraná Mais Cidades foi desenhado pela Casa Civil e pela Assembleia para fazer com que os recursos cheguem lá na ponta e atendam áreas como infraestrutura, educação, saúde e segurança pública, que impactam diretamente o cidadão.

O apoio às cidades é formalizado por meio de convênios, com intermédio das secretarias envolvidas e a partir da indicação dos deputados estaduais.

Neste ano, em virtude da pandemia, um dos principais objetivos do programa é investir em setores que impulsionem a retomada econômica e fomentem a geração de emprego e renda nos municípios.