Paraná tem adesão ao Programa Prefeito Amigo da Criança 

Candidatos que disputam a Prefeitura no estado aderem a termo de compromisso pelos direitos da infância

O Estado do Paraná já conta com dez adesões ao “Programa Prefeito Amigo da Criança”, da Fundação Abrinq. As iniciativas vieram dos candidatos:

Todos assinaram um termo de compromisso para o cumprimento de ações voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente em suas cidades, caso sejam eleitos. Desde que teve início o período eleitoral, a Fundação Abrinq vem coletando assinaturas de candidatos e candidatas às Prefeituras de todo o País para que eles façam adesão ao programa.

O Programa Prefeito Amigo da Criança estabelece metas à cidade e oferece suporte às Prefeituras com o objetivo de traçar um plano de ação para o cumprimento dos compromissos. O Programa orienta o município desde a elaboração de diagnóstico até a apuração do orçamento, oferecendo consultorias. Os prefeitos que ao final do mandato conseguem cumprir suas metas recebem o Prêmio Prefeito Amigo da Criança.

“Os municípios brasileiros têm papel central na execução das políticas sociais, cabendo-lhes garantir uma educação de qualidade, os serviços básicos de saúde e a proteção a que todas as crianças e adolescentes têm direito”, afirma Carlos Tilkian, presidente da Fundação Abrinq.

Campanha – Para alertar os eleitores e engajar candidatos a se tornarem Prefeitos Amigos da Criança, está sendo veiculado, em todo o País, o comercial #NaoVaiTerColo, em que as crianças cobram, de forma bem humorada, mais comprometimento dos futuros prefeitos com os direitos infantis. Assista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=V6JLzHJwi1M.

A campanha usa a tradicional figura do político que vive carregando crianças nos braços, sendo avisado por elas que “Não vai ter colo” se não assinarem o compromisso com o Programa da Fundação Abrinq. O documento prevê uma série de parcerias e ações voltadas para melhoria da educação, saúde e proteção infantil.

Além do comercial, que tem locução do rapper paulista Rappin Hood, a campanha conta com material impresso, spots de rádio e um site: www.prefeitoamigodacrianca.org.br, onde as pessoas podem manifestar seu apoio à causa, colocando sua foto no facebook com a hastag #NaoVaiTerColo. Também é possível consultar em tempo real qual candidato a prefeito assumiu o compromisso com o Programa. Criada pela agência J. Walter Thompson, a campanha já tem o apoio de várias celebridades mirins, como os artistas e youtubers Gabriela Saraivah, Pedro Henrique, Jean Paulo e Amy, do site “Vida de Amy”.

Sobre a Fundação Abrinq – Criada em 1990, a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. Tem como estratégias: o estímulo responsabilidade social; a implementação de ações públicas; o fortalecimento de organizações não governamentais e governamentais para prestação de serviços ou defesa de direitos de crianças e adolescentes.