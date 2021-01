Parceria de Hussein Bakri e Bachir Abbas garante obras e recursos para União da Vitória junto ao Governo Ratinho Junior

Dando início ao planejamento das ações em parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura de União da Vitória para 2021, o deputado, Hussein Bakri, e, o prefeito, Bachir Abbas, estiveram em diversos órgãos e secretarias estaduais entre terça e quarta-feira. Além de tratativas nas áreas da saúde, agricultura e infraestrutura, os dois se reuniram com o Governador Ratinho Junior para discutir a geração de emprego e renda e a construção de uma área industrial no município.

“O Bachir foi meu chefe de gabinete na prefeitura e temos uma ótima relação. Essa sintonia será muito importante para desenvolver União da Vitória. O Governador Ratinho Junior colocou o Estado à disposição do município e meu papel é fazer essa ponte para que cada vez mais obras e recursos sejam levados para União da Vitória. Somos uma cidade-polo no Sul do Paraná e sempre vou trabalhar para que ela ajude a alavancar o desenvolvimento regional”, afirmou Hussein Bakri.

Além do encontro com o Governador, Hussein e Bachir debateram com o secretário Beto Preto a vacinação contra o coronavírus e a reforma e construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Também trataram do projeto de R$ 8 milhões da sede do Cisvali, que vai abrigar uma policlínica com mais de 35 especialidades médicas, e da ampliação do Hemocentro, o que vai aumentar em até três vezes o volume da coleta de sangue na região Sul.

Outra agenda foi na pasta da Agricultura, onde Hussein viabilizou junto ao secretário Norberto Ortigara R$ 4 milhões, para pavimentação poliédrica (paralelepípedo) da Rota das Cachoeiras (Rio dos Banhados). A prefeitura ficará responsável pelo projeto de cerca de cinco quilômetros, para o início da obra ainda neste primeiro semestre.

Por fim, Hussein e Bachir estiveram na Copel em reunião com o diretor-presidente da companhia, Daniel Pimentel Slaviero. Em pauta, a revitalização do Parque Ambiental Caminhos do Iguaçu, cujo espaço é de domínio da empresa estatal, e também a possível compra de uma área da Copel para a construção de uma escola municipal.

“O Governo Ratinho Junior tem sido um grande parceiro de União da Vitória. Basta citar algumas obras emblemáticas como a nova Ponte José Richa e a revitalização completa da Avenida Marechal Floriano. E tudo isso tem sido possível graças ao empenho e ao trânsito do deputado Hussein. Ele seguirá sendo muito importante para que o nosso município se desenvolva cada vez mais em benefício da população”, disse o prefeito, Bachir Abbas.