Parceria entre prefeituras é firmada para pavimentação de divisas

Na tarde do dia 20, estiveram reunidos no gabinete do prefeito de União da Vitória as equipes técnicas das duas cidades. Porto União estava representada pelo prefeito, Eliseu Mibach, Juliana Possenato do setor Jurídico e Ricardo Dragoni do Planejamento, assim como a equipe técnica de União da Vitória.

O motivo da reunião foi a apresentação dos projetos de pavimentação das ruas que fazem divisa nos municípios, uma demanda já antiga da população e que, por entraves legais, impede que uma administração tome a dianteira sem a contrapartida da vizinha. É o caso das Ruas Alceu Smaniotto, Balduino Bohrer, União da Vitória e Walter Oliveira.

Para que os dois municípios estejam em parceria realizando as obras de pavimentação, o prefeito, Eliseu Mibach, apresentou a proposta de que Porto União faça a tubulação, prepare a base com as britas, rachões e pó de pedra e encerre aplicando o meio-fio. União da Vitória entra com a parte da camada asfáltica concluindo os trabalhos.

A proposta foi aceita pelo prefeito, Bachir Abbas, que entendeu a necessidade de dar continuidade aos trabalhos já iniciados. Eliseu afirmou que “aprovada a lei, os dois prefeitos assinarão o convênio para iniciar, imediatamente, as obras. Estamos cumprindo as promessas de melhorar a qualidade de vida dos munícipes”.

É importante salientar que, para que as obras iniciem, é preciso a aprovação do projeto de lei que autoriza o termo de cooperação entre as administrações, e por esse motivo é tão importante o apoio do poder legislativo. Sendo assim os presidentes das Câmaras de Vereadores das cidades irmãs também estavam presentes, Gildo Luiz Masselai por Porto União e Cordovan de Melo Neto por União da Vitória.

Ambos os presidentes demonstraram total simpatia pela proposta e inclusive se comprometeram a agilizar os trâmites mesmo em recesso, para que as obras possam iniciar o quanto antes.