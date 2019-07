Parceria entre prefeituras garante pavimentação em ruas de divisa

Na última semana os

moradores das ruas de divisa entre os municípios de Porto União e de União da

Vitória vêm sendo beneficiados pela parceria firmada entre os prefeitos Eliseu

Mibach e Santin Roveda. Isso porque ano passado, Eliseu se propôs a asfaltar a

parte da Avenida João Pessoa que ainda era de lajota sextavada. Quando iniciou

as obras foi advertido pelo Ministério Público de que, por se tratar de uma rua

de divisa, a Prefeitura de Porto união não poderia arcar com os custos dessa

obra sozinha. O mesmo acontece com as Ruas União da Vitória e Alceu Smaniotto.

A

parceria foi firmada e as obras já começaram. Parte da Rua União da Vitória e a

finalização da Avenida João Pessoa já foram concluídas. A próxima fase

contemplará a continuidade da Rua União da Vitória e a Rua Alceu Smaniotto.

Além das ruas

de parceria, Porto União segue com as obras de pavimentação nas ruas Carlos

Lupak, Professor Weinand, Octaviano Loss, Papa João XXIII e Otto

Eggers.