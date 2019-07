Parceria entre SESI e Ministério da Cidadania pretende capacitar 800 mil jovens de baixa renda até 2022

Uma parceria entre o

SESI e o Ministério da Cidadania vai atender cerca de 800 mil jovens de 18 a 29

anos que não estudam nem trabalham, oferecendo programas educacionais que

facilitam a inserção no mercado de trabalho. O acordo foi assinado nesta

terça-feira (30) pelo ministro Osmar Terra e pelo diretor do Departamento

Nacional do SESI, Robson Braga de Andrade, que também é presidente da

Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os jovens inscritos no

Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal, com prioridade para os

beneficiários do Bolsa Família, serão os selecionados para o programa com o

objetivo de promover a empregabilidade e a geração de renda desta parcela da população

em situação de vulnerabilidade.

Para Robson Andrade, o

acordo assinado é uma importante ferramenta para ofertar qualificação

profissional no país.

“Está dentro do que

sabemos fazer, que é trabalhar com educação, formação, qualificação e desenvolvimento

de pessoas para que elas tenham um emprego decente. Vamos trabalhar para que a

gente possa ajudar a sociedade brasileira a mudar seu futuro”, afirmou.

O ministro Osmar Terra

considera que a parceria ajuda a capacitar os jovens de acordo com a realidade

da região em que vivem. “Esse programa é importante porque cria uma

oportunidade de, mesmo na situação difícil que o país está, nós podermos dar

uma oportunidade nova e robusta de emprego e renda para os jovens entre 18 e 29

anos que nem trabalham nem estudam e que vivem nas famílias mais pobres do

Brasil”, esclareceu.

O programa vai

disponibilizar reforço de português e matemática em módulos de 100 horas, com o

desenvolvimento das habilidades socioemocionais, integrados a cursos de

qualificação profissional de 200 horas, em média. Os cursos serão oferecidos de

acordo com as particularidades econômicas de cada região, de forma a atender

com maior eficiência as demandas do setor produtivo local.

A estimativa é que

sejam atendidos, até 2022, 44.318 jovens na região Norte; 99.342, no Nordeste;

147.551, no Sul; 461.072, no Sudeste; e 47.717, no Centro-Oeste. Os números de

atendimentos aumentam progressivamente ao longo dos anos, começando com 100 mil

vagas em 2019.

O Serviço Social da

Indústria (SESI) tem como desafio desenvolver uma educação de excelência

voltada para o mundo do trabalho e aumentar a produtividade da indústria,

promovendo a saúde e segurança do trabalhador. O SESI possui 501 escolas e 553

unidades móveis. Só ano passado, 1,1 milhão de matrículas foram realizadas em

educação básica, continuada e ações educativas. Fonte Rádio Mais