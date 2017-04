Parlamentares participaram de reunião com secretário de Planejamento e Urbanismo e profissionais da área

Diego dos Santos, Joarez Tica, Gilmar Pogogelski, César Empinotti, Sandra Pinheiro, Alandra Roveda, e o presidente da Casa Almires Bughay Filho, acompanharam as discussões. O Presidente disse que participar de reunião é importante e, que os parlamentares estão atentos às Leis de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento dos órgãos da Administração Direta e do Plano Plurianual, que são acompanhadas pela Secretaria e que a Casa irá analisar criteriosamente as possíveis alterações que chegarão ao Plenário para aprovação

Na quinta-feira (30), às 19h30, na Associação de Engenharia e Arquitetura do Vale do Iguaçu (AEAVI), próximo ao 27º Batalhão de Polícia Militar, foi realizada uma reunião com os profissionais que atuam na área de engenharia no Município.

Engenheiros e arquitetos, que necessitam da aprovação de projetos junto à Prefeitura, alvarás de funcionamento, certidões, e outras liberações, trataram de assuntos específicos da área, juntamente do secretário de Planejamento e Urbanismo e também presidente da AEAVI, Clodoaldo Cleverson Goetz.

A Secretaria de Planejamento e Urbanismo é responsável por coordenar a execução dos programas de obras públicas do governo municipal, bem como elaborar os projetos de implantação, aprovar projetos particulares, entre outras atribuições.

Na reunião, os profissionais puderam levantar críticas e apresentar sugestões para que os procedimentos burocráticos por parte do Executivo, por exemplo, sejam feitos de modo mais dinâmico e ágil.

“Os assuntos mais abordados foram sobre pré-análises, que consiste, por parte da prefeitura, em analisar em um primeiro momento o projeto do profissional e fazer a devolução, o que antes era feito de modo direto com o pedido de aprovação, a unificação quanto aos procedimentos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU-PR), e alterações na Lei do Plano Diretor, que serão discutidas, levadas até o Prefeito, implementadas e então, encaminhadas à Câmara de Vereadores para aprovação”, explica o secretário.

Goetz afirma que esse relacionamento com os profissionais vai continuar, e que outros encontros serão programados para que os trabalhos da Secretaria sejam melhorados a partir dessas consultas públicas. Participou também da reunião o comandante do Corpo de Bombeiros de União da Vitória, Aspirante Muck. Deiwerson Damasceno dos Santos/Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial