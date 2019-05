Parque Monge João Maria é reinaugurado

O Parque Monge João Maria foi reinaugurado e aberto, novamente,

para a população neste sábado, dia 18. A passarela que dava acesso

ao pocinho estava seriamente comprometida uma vez que a madeira sofreu ação do

tempo e oferecia risco aos visitantes.

Mas mais do

que simplesmente fazer a passarela, o parque ganhou muitas melhorias como

ajardinamento e mudas de flores, plantio de árvores e grama, além de um mirante

para o Parque do Centenário e curva do rio.

Outra obra

que não estava prevista, mas que surgiu da noite para o dia foi uma ponte. Isso

mesmo! Com criatividade e material de doação da Polícia Ambiental, foi possível

fazer uma ponte que acabou se tornando um atrativo a mais para o parque que já

é naturalmente bonito.

Também foi aberta uma trilha para que se possa chegar às grutas com maior facilidade e apresentada a ideia de um acesso ao mirante no topo, junto da imagem do Cristo, por dentro da mata.