Parques Tecnológicos de Inovação do Paraná

União da Vitória está

oficialmente incluída no processo de credenciamento de parques tecnológicos do

Paraná. A informação foi divulgada na manhã de quarta-feira, 21, em reunião do

Projeto de Desenvolvimento Território Iguaçu com o secretário executivo do

Sistema Estadual de Parques Tecnológicos (Separtec), José Maurino Martins.

Um parque tecnológico

consiste em área física com empresas, incubadoras e instituições de pesquisa. A

intenção é compartilhar conhecimento, equipamentos e recursos para gerar

desenvolvimento tecnológico e benefícios econômicos e sociais. O papel da prefeitura

é garantir investimentos, principalmente fiscais.

Para incluir uma

cidade no processo, o Separtec leva em conta a relação com universidades,

possibilidade de inclusão do parque no plano diretor do município,

equipamentos, serviços disponíveis, entre outros. “Graças ao trabalho exemplar

de União da Vitória no desenvolvimento tecnológico conseguimos essa inserção

com méritos em relação ao planejamento estratégico para o desenvolvimento dos

parques tecnológicos”, afirma o Secretário de Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Urbanismo, Valter Cano.

Os parques

tecnológicos vão abranger todos os municípios da AMSULPAR. O credenciamento

possibilita inúmeras condições de aportes dos governos, federal e estadual.

“Essa inclusão vai agregar um valor imenso para o desenvolvimento e pesquisa em

novos produtos, como na questão da erva-mate e do basalto”, explica Cano.