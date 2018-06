Parquinhos novos!

As crianças do município poderão brincar com segurança e qualidade nos novos parquinhos de União da Vitória. Estão sendo instalados novos brinquedos na Praça Coronel Amazonas e também na Praça dos Expedicionários. Os novos parques são de madeira plástica, mais duráveis, modernos e seguros para as crianças. Em seguida serão construídos outros dois parques, um na rua Alice Domingues, no bairro Limeira, e, outro na rua Luisa Maria Waldraff, ao lado da mini arena em São Cristóvão.

A verba destinada ao projeto é proveniente da secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDU), conseguida por meio de emenda do Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli.