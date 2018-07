Pasqualin participa de posse da diretoria da Associação de Moradores do bairro Santa Rosa

O vereador Luiz Alberto Pasqualin (PP), representando a câmara de vereadores de Porto União, participou na noite de sexta-feira, 13, da posse da diretoria da Associação de Moradores do bairro Santa Rosa que aconteceu na sede da Associação e foi organizada pela União das Associações de Moradores (Unicom).

“É um dos maiores bairros do município e tem uma boa estrutura. É a segunda vez que Salvador está assumindo. Atualmente poucas pessoas tem a coragem de assumir esse trabalho voluntário e quero aqui parabenizar o Salvador e sua diretoria”, destacou o Presidente da Unicom, Celso Drosdoski.

O presidente empossado lembrou que a Associação está com dívidas e precisa realizar promoções para quitá-las e ainda manter a sua sede. “O nosso objetivo é zerar as contas realizando bingos e outras promoções e contamos com a participação da comunidade do bairro. A associação é da comunidade, por isso precisamos nos unir para manter a sede”, falou o presidente empossado Salvador Padilha Vaz.

“Recebemos o convite para participar da posse do Salvador aqui na Associação do bairro Santa Rosa. Um trabalho voluntário muito importante e nada mais justo que o poder público esteja junto com essas entidades. Uma reunião muito produtiva e estamos aqui à disposição da população”, falou Pasqualin. Após a reunião foi confeccionada a ata de posse e a foto com toda a diretoria. O Prefeito Eliseu Mibach foi representado pelo secretário de administração, Ruan Wolf.