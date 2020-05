A passagem de veículos

embaixo da Ponte de Ferro, na Rua Industrial Francisco Luis, será liberada na

semana que vem. O tráfego será liberado no local na próxima semana com o

objetivo é diminuir o fluxo de veículos na Rua Abilon de Souza Naves, além de

contribuir com a movimentação do comércio na região.