PAUTA DIA 28, hoje – HUSSEIN BAKRI E GUTO SILVA EM UNIÃO DA VITÓRIA

O Líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, e o Chefe da Casa Civil, secretário Guto Silva, cumprem intensa agenda de trabalho em União da Vitória nesta quinta-feira (28). Além de entrevistas à imprensa local, os dois se reunirão com empresários e entidades da sociedade civil organizada, e também com lideranças políticas e chefes das regionais do Estado no Sul do Paraná. Farão ainda a entrega de dois novos respiradores e uma homenagem aos profissionais de saúde da região que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus.

REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS E ENTIDADES

Horário: 9h

Local: CDL – Salão de Eventos

Endereço: Rua Professora Amazília, 348, Centro

ENTREGA DE RESPIRADORES E HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Horário: 10h30

Local: 6ª Regional de Saúde

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 180, Centro

ALMOÇO E REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS DA REGIÃO (POR ADESÃO)

Horário: 12h

Local: Salão de Eventos do Restaurante Fornello

Endereço: Rua Salgado Filho, 1.040, São Bernardo