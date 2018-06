Pavimentação da rodovia de Santana foi iniciada

O deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), comemorou o início das obras de pavimentação da Rodovia Elvino Barczack, que liga Cruz Machado ao Distrito de Santana. Ao todo, serão pavimentados cerca de 9 km, que custará mais de R$ 4,7 milhões, através do governo do estado.

“Estou feliz e comemoro junto com a população Cruz-machadense mais essa conquista. É uma obra histórica que desde que me elegi deputado batalhei para que saísse do papel” destacou Hussein, que representa o município e a região Sul do Estado junto ao Governo do Paraná.

As obras serão feitas através do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), com prazo de 240 dias. A prefeitura de Cruz Machado dará contrapartida e apoio a equipe do DER, que já iniciaram os trabalhos na terça-feira (26).