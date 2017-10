A Casa de Apoio Amor Fraterno em parceria com a Uniguaçu tem a honra de apresentar a vocês a Peça Teatral “Clownexão”, uma comédia interativa que mistura elementos do teatro, música e circo, convidando a plateia a navegar no universo do Palhaço.

Serão duas apresentações, dias, 10 de novembro (sexta-feira) e 11(sábado), às 20h, no Auditório Edson Aires da Silva – UNIGUAÇU

O valor do ingresso: R$ 10,00 (promocional)

Ponto de venda: Bazar Casa de Apoio Amor Fraterno, Uniguaçu e com os integrantes do Projeto Sorriso Fraterno.

O valor arrecadado será revertido para o desenvolvimento do Projeto Sorriso Fraterno!

Não perca a oportunidade de dar boas gargalhadas com o Palhaço Adalberto Pé de Chinelo