“Estamos trilhando o melhor caminho para termos um pedágio justo, honesto e que preserve vidas.” Assim o deputado, Hussein Bakri, Líder do Governo na Assembleia Legislativa, comentou a aprovação em definitivo do projeto de lei que delega à União 1.163 quilômetros de rodovias estaduais. Essas estradas farão parte da nova concessão do pedágio, que o Governo Federal vai leiloar na Bolsa de Valores pelo menor preço nas tarifas e com exigência de obras nos 10 primeiros dos 30 anos de contrato. Apesar de ser apenas 1/3 do novo pedágio, as PRs receberão 2/3 dos R$ 43,4 bilhões que serão investidos pelas concessionárias.