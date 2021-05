“Pedágio pela menor tarifa é uma vitória histórica e coletiva do Paraná”

Líder do Governo Ratinho Junior na Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), classificou como “vitória histórica e coletiva” o anúncio de que a nova concessão do pedágio no Paraná será feita com base na menor tarifa oferecida ao usuário, sem limite de desconto na disputa na Bolsa de Valores. Além de ressaltar que será estancada uma sangria de quase 25 anos, o parlamentar destacou a união das forças políticas, do setor produtivo e da sociedade civil organizada para que o modelo adotado seja o mais favorável para o Estado.

“Desde o início das tratativas com o Governo Federal, eu sempre afirmei que o Governador, Ratinho Junior, carregava o sentimento dos paranaenses e também da Assembleia por um novo pedágio que preveja tarifas mais baixas, obras no início dos contratos e concessão com transparência na Bolsa de Valores. E o desfecho se materializou, exatamente, dessa forma, após um diálogo franco e transparente com o Presidente Jair Bolsonaro. O povo do Paraná não será mais assaltado ao passar pelas cancelas de pedágio como ocorreu por muitos anos, comprometendo o nosso desenvolvimento”, disse Hussein Bakri.

Na costura feita entre a União e o Estado, será garantida a execução das obras por meio de um depósito caução e haverá adequação no degrau tarifário das pistas duplicadas. O modelo prevê ainda investimentos de R$ 42 bilhões em 3,3 mil quilômetros de rodovias, com a duplicação de 1.783 quilômetros (90% até o sétimo ano do acordo), a construção de 10 contornos urbanos, 253 quilômetros de faixa adicional nas rodovias já duplicadas e 104 quilômetros de terceira faixa para apoio ao trânsito. A proposta também contempla sinal de wi-fi em todos os trechos de estradas, câmeras de monitoramento e iluminação em LED.

“Aquele velho ditado de que ‘a união faz a força’ talvez nunca tenha sido tão pertinente na história do Paraná quanto hoje. Parabéns a todos que, de alguma forma, participaram da construção dessa vitória que é de todos os paranaenses e que terá reflexos pelos próximos 30 anos”, finalizou Hussein Bakri.