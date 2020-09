Pedagogia agora é Smart

Mais uma novidade para 2021! A Uniguaçu ofertará o curso de Pedagogia Smart, nessa dinâmica os alunos terão aulas presenciais às sextas-feiras e sábados, com diferenciais voltados para a inovação das metodologias e práticas de ensino.

Assim, pensando na atenção especial aos desafios que a educação vem enfrentando com as mudanças metodológicas e tecnológicas na aprendizagem, que a Uniguaçu reuniu tecnologia, conhecimento e inovação, trazendo a comunidade um novo diferencial no ensino.

O curso de Pedagogia é um curso novo, com a qualidade e excelência no ensino superior que todos já conhecem. Além disso, durante o curso, o aluno ainda terá a opção de pagar somente metade da mensalidade através do programa Mensalidade Flex.

“Nós estamos implantando esses novos cursos neste formato intitulado Smart, para acompanhar as inovações e as tecnologias que estão sendo utilizadas hoje no meio acadêmico. É uma modernização e facilitação para as pessoas que tem interesse em fazer o curso em termos de tempo e metodologia”, afirma o Reitor da Uniguaçu, professor Edson Aires da Silva.

Mercado de Trabalho

O curso de Pedagogia é bastante abrangente, podendo o profissional atuar na educação infantil, educação fundamental, ensino médio, educação profissional e apoio escolar, educação de jovens e adultos, e na participação da gestão de instituições de ensino.

Levando em consideração essas áreas de atuação, o egresso do curso poderá desempenhar funções em diversas áreas do conhecimento, como na administração escolar, na docência, na coordenação pedagógica, na educação especial, na pedagogia empresarial e hospitalar, entre outras.