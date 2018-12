Pequenos agricultores recebem chaves de suas novas moradias em Mallet

Evento teve a participação das sete famílias beneficiadas que moram na área rural, além de representantes de órgãos envolvidos.

O empreendimento que foi entregue nesta quinta-feira (6) a sete pequenos agricultores do município de Mallet, região Centro-Sul do Paraná, faz parte do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e é resultado de um investimento de aproximadamente R$ 200 mil, dentro do programa Minha Casa Minha Vida – Rural, com recursos do Governo Federal, tendo como agente financeiro o Banco do Brasil e a Cohapar como entidade organizadora. Além da parceria com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), Emater e Prefeitura.

Para o prefeito, Moacir Alfredo Szinvelski, a parceira do município com a Cohapar tem beneficiado de maneira significativa os pequenos agricultores “Essas famílias estão sendo atendidas com dignidade. Receberam uma casa boa, feita de alvenaria. Isso é importante porque dará maior conforto para que elas permaneçam no campo”, contou o gestor municipal.

Para o coordenador regional da Cohapar de União da Vitória, Julio Adilson Pires, a ação é resultado de mais um compromisso realizado “Cumprimos mais uma missão totalizando 56 unidades rurais entregues e outras 25 em contratação. Além de 46 casas urbanas em obra”, disse o coordenador que atribuiu a benfeitoria das obras à parceria dos três níveis do poder público “Graças a essas ações conjuntas conseguimos atender as famílias de baixa renda na área de habitação. Só em Mallet, deveremos chegar a 127 unidades habitacionais, entre rurais e urbanas”, contou.

Os pequenos agricultores possuem renda familiar anual de até R$ 15 mil e com os aportes do poder público, cada família arcará com apenas 4% dos custos de financiamento, dividido em quatro prestações anuais de R$ 285.

Também estiveram no evento o gerente do Banco do Brasil em Mallet, Márcio Câmara, o chefe do Escritório Regional da Cohapar de União da Vitória, Orlando Senff Junior, a secretária de Agricultura do Município, Margareth Maximovicz, o secretário de Esportes do Município, Waldir Adilson Vladika, o chefe local da Emater, Juliano de Lima Souza, o secretário de Administração, Cleber Augusto Engroff, a diretora Rural do Município, Daniele Domaraski Sudatti, e funcionários da Cohapar.