Hoje Porto União trocou de comando por 15 dias. A solenidade de Transmissão e Posse no Cargo de Prefeito aconteceu às 9h, no Gabinete da Prefeitura Municipal e contou com a presença dos Secretários e autoridades. O vice-prefeito Percy Storck ficará no comando do município até dia 20 de março, quando o prefeito Eliseu Mibach retorna de férias.