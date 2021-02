Perfuma-te reúne extrato de erva-mate em produtos para banho e ambiente

Lançamento está marcado para o dia 2 de março

Depois do sucesso do Meu Mate, a empresária Elizabete Capimar assina mais um produto ímpar. Trata-se da linha ‘Perfuma-te’, itens para o corpo e também para a aromatização de ambientes. São mais de dez produtos, todos feitos de maneira artesanal com extrato de erva-mate, matéria-prima que inspira essa e tantas outras linhas na Ervateira Capimar.

Conforme a Rainha do Mate, Perfuma–te reúne paletas clássicas, ideais para a hidratação da pele e no caso dos produtos de ambiente, a harmonização para um aroma calmo e aconchegante. “Acredito que novamente, será um sucesso. Essa linha foi preparada com muito carinho”, diz Bety.

Lançamento

Ele será carinhoso e apenas para mulheres: um carinho da empresária antecipando o Dia Internacional, lembrado em 8 de março. O lançamento acontece no dia 2, das 16 às 19 horas, na Estação do Mate (anexo à Capimar, no bairro Ouro Verde).

Produtos corporais e para a aromatização da casa.