‘Perfuma-te’ reúne mais de dez produtos feitos com extrato de erva-mate

Consumo do Ouro Verde ativa novos sentidos

Embora o lançamento oficial da nova marca tenha sido cancelado por conta do lockdown para a pandemia da Covid-19 (ele aconteceria para mulheres nesta terça, 2), a linha ‘Perfuma-te’ já foi colocada à venda e está disponível à visitação da comunidade na Estação do Mate (junto à Capimar).

Adotando os protocolos de saúde, a empresária Elizabete Capeleti recebeu alguns amigos ao longo desta quarta-feira, 3, para contar a eles sobre mais este produto feito à base de erva-mate. “A ideia surgiu em parceria com uma amiga e sócia que desenvolve alguns produtos para mim. Já tínhamos as barras de sabonete e desenvolvemos novos itens com extrato de erva-mate. É um produto artesanal, feito com matéria-prima de alta qualidade para ser o diferencial dos produtos da linha banho e ambiente”, conta a Rainha do Mate.

São 14 produtos já prontos: dez corporais e cinco, para ambientes. A ideia, conforme a empresária, é fomentar o consumo também indireto do mate, o Ouro Verde da região Sul. “Todo consumo de erva-mate é bem-vindo. Os produtores agradecem. Isso prova que a erva-mate vai muito além do chimarrão”, diz Elizabete.

Perfuma-te

Diferente do que se possa pensar, não se trata de uma linha de perfumes, mas sim de aromas (a inscrição ‘Aroma-te’ em alguns itens, anuncia a marca de outros produtos já em esteira de produção). Finos e clássicos, eles hidratam ao mesmo tempo em que deixam sua fragrância e na casa ou escritório, reforçam o bem-estar.

A paleta conta ainda com álcool gel e aromatizados para lençóis (que podem ser passados em almofadas, cama, cortinas também). Os valores variam, a partir de R$ 12 (sabonete em barra).

Além da loja física, os produtos estão na plataforma e-commerce pelo site www.capimar.ind.br, para distribuição em todo o País.

Fotos: Mariana Honesko