Pesca do Lambari pode ser liberada no defeso

Um dos assuntos a ser tratado pelo

prefeito, Eliseu Mibach, na sua última viagem à Brasília foi a proibição da

pesca do lambari na época do defeso.

Porto União tem no seu turismo rural uma das atividades

mais representativas as pousadas em Santa Cruz do Timbó e em São Pedro do Timbó

que difundem a pesca do lambari. Durante o período do defeso instituído por uma

instrução normativa do IBAMA, o período entre primeiro de novembro e 21 de

fevereiro para os peixes nativos da nossa região como lambari, bagre,

curimbatá, jaú e pintado a pesca é proibida sendo fiscalizada de perto.

Entretanto, segundo um estudo apresentado pela

Universidade Federal de Santa Catarina, o lambari se reproduz durante o ano

todo não sendo necessária sua proteção na época do defeso. Esse estudo foi apresentado

pelos Deputados Federais, José Mario Schreiner e Darci de Matos, em conjunto

com o prefeito, Eliseu Mibach, vereador Luiz Alberto Pasqualin e os vereadores

de Irineópolis, na Secretaria Especial da Pesca no Ministério da Agricultura.

A solicitação foi para que a normativa seja revista, haja

vista, que o turismo é seriamente comprometido nos meses de maior procura e,

segundo o estudo, a proibição é equivocada. O próximo passo é a consulta

pública e se tudo correr conforme o esperado, dentro de pouco tempo as pousadas

poderão continuar a exercer a atividade principal de pesca sem oferecer risco à

espécie tão apreciada na culinária que é o lambari.