Pinturas do muro da Unespar são restauradas

O trabalho de modernização do principal cartão postal de União da Vitória, a Praça Coronel Amazonas, está concluído e nesta segunda-feira, 7, a população conhecerá o novo espaço. Além do espaço físico a Prefeitura de União da Vitória, em parceria com a Associação dos Artistas Plásticos Amadeu Bona e com a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), fizeram a recuperação de todas as pinturas que estão no muro da Instituição.

Os artistas iniciaram os trabalhos de recuperação no último final de semana. Trabalhos, originalmente, executados nos anos de 1980,1989,1999 e 2002, agora recebem nova restauração. Segundo a professora e secretária executiva da Associação dos Artistas Plásticos Amadeu Bona, Ivanira Olbertz, três obras serão novas, pois uma delas a artista faleceu no início do ano de 2019, e, as outras duas são artes sobre a Praça, tendo a Casa da Família Amazonas, que fica localizada no distrito de São Cristóvão e o primeiro barco a vapor que acelerou o desenvolvimento econômico da cidade. “Essa parceria entre município e Associação de Artistas Plásticos objetiva contribuir com a valorização da nova Praça Coronel Amazonas, que é o cartão postal de União da Vitória. A Associação dos Artistas Plásticos Amadeu Bona, está fazendo a recuperação da pintura do muro da antiga Fafi, hoje Unespar, que conta a história da cidade. Agradecemos a Prefeitura de União da Vitória pela manutenção das obras originais, agora restauradas. Agradecemos também a Unespar pela doação das tintas”, enfatizou a professora Ivanira.

A Praça Coronel Amazonas, será inaugurada no dia 07 de setembro (segunda-feira), às 10h, com o ato de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Paraná e da cidade de União da Vitória e em seguida a inauguração da nova praça. A administração municipal de União da Vitória convida a população para participar e recomenda que se evitem aglomerações, lembrando que o uso de o uso de máscara é obrigatório. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória