Plano de carreira de militares do Paraná é tema na ALEP

Na sessão de terça-feira (20), o deputado estadual Hussein Bakri (PSD), vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, utilizou a tribuna para tratar sobre o plano de carreira da Polícia Militar do Estado. Um grupo de praças, capitaneados pelo Cabo Carlos, dos Bombeiros Militares do Estado, que representa mais de 20 mil Policiais Militares e Bombeiros do Estado busca apoio dos deputados e no Governo do Estado.

Com um plano de estudo, o Cabo Carlos Souza, líder do movimento “Praças Unidos PMBMPR” tem procurado deputados Governistas para inserir um Plano de Carreira aos praças da Polícia Militar e Bombeiros do Paraná. O estudo já foi apresentado ao Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, tem o aval do Comando da Polícia Militar e está nas mãos do Governo. Apesar de não ser de iniciativa dos deputados, o pedido é que tenha o máximo de ajuda para ser implantado pelo executivo e depois ser encaminhado a ALEP para votação.

No pronunciamento, o deputado Hussein Bakri ressaltou a importância do plano e se comprometeu em advogar a favor da categoria “Esse projeto é uma forma de estimular os nossos profissionais da área militar, cá entre nós, uns verdadeiros heróis do dia a dia, que colocam a suas vidas em risco para salvar a nossa” afirmou o deputado que acrescentou: “Esse plano trará economia aos cofres do Estado, provado através de uma planilha apresentada pelo Cabo Carlos, que inclusive, deveríamos dar a oportunidade aqui nesta casa, dele vir e falar sobre o assunto” finalizou Hussein.