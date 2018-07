Podemos é criado em Porto União

O Podemos, partido do presidenciável Alvaro Dias, foi criado em Porto União, na noite de segunda-feira, 16.

Com uma proposta diferenciada, para trabalhar em prol de Porto União, foi criada na noite desta segunda-feira, 16, a comissão provisória do PODEMOS em Porto União. No primeiro momento o partido pretende elaborar a “Carta Porto União” com as principais necessidades e projetos viáveis para o município, para ser entregue aos candidatos que tem representatividade no município, independente da sigla partidária.

A comissão provisória ficou da seguinte forma: Com a presidência foi eleito Juliano Crêspo, na vice-presidência Marcelo José Boldori, na secretaria geral Noeli Breginski e na tesouraria Felipe Engler. “Precisamos pensar no nosso município em longo prazo. Sabemos das necessidades imediatas de Porto União, mas também queremos discutir como estará daqui a 20, 30 anos. Para isso vamos juntos dos filiados e de outras entidades alavancar projetos motrizes para a nossa cidade”, destacou o presidente. Assinou a ficha de filiação no ato da formação da comissão, o advogado Irapuan Caesar da Costa Junior.