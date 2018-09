Poliana Braz de Oliveira é a Garota Uniguaçu 2019

A acadêmica de Administração recebeu a faixa de Garota Uniguaçu 2019, e, uma viagem com acompanhante para Fortaleza como premiação



Novamente a escolha da Garota Uniguaçu foi um sucesso! Como novidade deste ano, o evento foi realizado no nosso Centro de Eventos, marcando o lançamento do Vestibular de Verão 2019, e, a escolha da Garota Uniguaçu 2019. Com torcidas organizadas pelos acadêmicos, familiares e comunidade, as 17 candidatas desfilaram na noite da sexta-feira, 14, disputando a chance de representar a marca Uniguaçu durante o ano de 2019.

Durante a escolha, foram realizados dois desfiles, um com vestido social e outro em traje esportivo, com a camiseta da Uniguaçu. Os critérios avaliados pelos jurados foram beleza, simpatia, fotogenia e elegância. Poliana Braz de Oliveira, acadêmica de Administração, tem 17 anos, e é do município de Paulo Frontin (PR).

O corpo de jurados foi composto pelos seguintes convidados: professora Marta Borges Maia (Diretora Geral da Uniguaçu), Eduardo Rafael Carpinski (Coordenador de Comunicação e Marketing da Uniguaçu), Marcelo da Silva (Sócio Diretor da Loja Zipperer, da Rua Professor Cleto, e, do site www.deans.com.br), Mauren Cador Eddine (Proprietária da Loja Donatella Modas de Porto União), Viih Sonnenstrahl (Fotógrafa da empresa Reserva Única), Silvia Cochan Marcon (Personal Trainer e Proprietária da Academia Corpo Mania).

A Garota Uniguaçu 2019, Poliana Braz de Oliveira, recebeu a faixa da acadêmica Bruna Mallon, Garota Uniguaçu 2018, além de uma viagem para Fortaleza (CE) com direito a acompanhante. “Acredito que essa decisão foi difícil para os jurados, pois todas as candidatas foram muito bem escolhidas. Mas estou muito feliz com o resultado e é uma honra representar a Uniguaçu”, declarou Poliana, logo após o resultado ser divulgado. A noite foi animada pelo Dj Lustosa, que trouxe seus sets com diversidade e muita qualidade musical, e pela Banda Tulipa, parceira há anos da Instituição, que agitou toda a galera.

A festa que marcou o lançamento de Vestibular de Verão 2019 abriu com força total a Campanha que se estende durante todo o mês de outubro. A prova do Vestibular acontece no dia 21 de outubro em 11 cidades.