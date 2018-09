Política é cidadania e assunto para criança, sim!

Denise Franco fala da importância do tema para ser tratado entre pais e filhos.

Vivemos um ano eleitoral e política nunca esteve tão em alta como nos últimos meses. Por mais desagradável (ou não) que esteja o cenário político brasileiro, o tema tem sido discutido com maior frequência dentro e fora de casa.

Segundo a psicóloga e consultora em inteligência emocional Denise Franco, “conversar sobre Cidadania e ações para transformar o mundo também é política na minha opinião e, dessa forma, dialogar sobre este assunto é também conversar e refletir com as crianças sobre a desigualdade social, sobre o consumismo, sobre ética e cidadania”.

Mas será que existe uma fórmula para a tratativa da temática com os pequenos? De acordo com Denise, deve-se explicar que nas eleições “se escolhem pessoas que vão tomar grandes decisões que influenciam diretamente na nossa vida”. Para ela é importante “conversar sobre os conceitos de democracia, de escolha e do poder de decisão da maioria, e os pais podem fazer votações em casa para deliberar algumas atividades da rotina, por exemplo”.

Questionada sobre a idade ideal para os pais falarem de política com os filhos, ela afirma: “Na minha opinião desde cedo, pois a política não precisa ser iniciada exatamente com esse nome na vida das crianças, pois discutir política é discutir e refletir sobre a vida em comunidade”.

Como sugestão da profissional, “os pais podem conversar sobre a importância da ética, por exemplo, falando sobre verdades e mentiras, sobre justiça, refletindo porque uns têm tão pouco e outros têm muitas coisas”. Ela ainda sugere aos pais “adaptarem a política para a vida diária com deliberações através do voto da maioria”.

Mãe de dois filhos, Denise também se coloca “do outro lado” e revela que sempre fala com eles de modo que compreendam através de exemplos. “Poucas vezes falei do tema usando a palavra política, mas muitas vezes já usamos votações para explicar o conceito de democracia, conversamos sobre como usar os recursos para todos, conversamos sobre ética, responsabilidade, vida em comunidade e solidariedade”, ela conta.

Já sobre as divergências partidárias, a psicóloga e consultora em inteligência emocional ressalta que “política não é partido político e sim a reflexão sobre viver em comunidade, sobre regras comuns, sobre dizer a verdade e gerenciar as coisas das outras pessoas para o bem comum. E finaliza: “É nesse sentido que se devem levar as discussões em casa sobre o tema”.

Denise Franco de Souza é natural de São Paulo. Psicóloga e Consultora em Inteligência Emocional, formou-se em Psicologia pela UNIBAN (1999). É pós-graduada em Psicopedagogia pelo Instituto Sedes Sapientiae. Também tem formação em Terapia Cognitiva Comportamental pelo CETCC, e em Biofeedback Cardíaco e Educação Emocional pela UNIFESP. Idealizadora do projeto Cultivando Equilíbrio, ela divide o tempo de trabalho com seu consultório e realizando consultorias em escolas, cursos online, oferecendo formação a educadores e mentoria para psicólogos em inteligência emocional.