Ponte de madeira é substituída na cabeceira do Barra Grande

Uma das metas que o

Prefeito Eliseu Mibach estabeleceu para sua administração é substituir as

pontes de madeira do interior todas por concreto. Isso porque as pontes de

madeira precisam de manutenção constante demandando de tempo e pessoal.

Por isso, foi

desenvolvido um cronograma de trabalho que leva em consideração a qualidade das

pontes onde as que estão em pior estado sejam substituídas o quanto antes.

A ponte da cabeceira do

Barra Grande está quase pronta para receber a concretagem que terá início na

próxima semana, acompanhada de perto pelo prefeito.

Segundo o chefe de obras Pérsio Rodrigo Doelle, “a durabilidade das pontes de madeira é de aproximadamente três anos em boas condições. Depois disso pode oferecer riscos à quem a utiliza”.