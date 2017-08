Ponte no Rio Vermelho foi concluída em 10 dias

A obra da Ponte do Centro Social do bairro Rio Vermelho que se localiza no interior do município de União da Vitória foi terminada nessa primeira semana de agosto.

A referida ponte que caiu no inicio do ano passado liga a localidade de São João do Rio Vermelho a São José do Rio Vermelho, e dificultava muito a locomoção dos usuários e moradores próximos, pois era necessário dar uma volta muito maior.

A secretaria de Obras, em 10 dias, concluiu a ponte que era uma reivindicação entre a população, a obra foi concluída com um serviço de primeira qualidade, custeada em cerca de 5.000 mil reais.