Na manhã de 27 de outubro, União da Vitória recebeu o evento Reerguendo-se após um AVC. As atividades foram realizadas na Praça Coronel Amazonas em frente à Catedral. Foram distribuídas informações por meio de material didático sobre o tema, além dos serviços de verificação da pressão arterial e o glicoteste.

O evento contou com a participação do Corpo de Bombeiros das duas cidades, representantes das prefeituras de União da Vitória, Secretaria de Saúde de Porto União, Hospital São Braz, Apadaf, Caps de Porto União, Uniguaçu com acadêmicos e docentes dos cursos da área da saúde e nutrição, OAB de Santa Catarina, Charger Publicidade, TK Seven e foi abrilhantado pela apresentação do coral das Apaes de União da Vitória e Porto União, que também trouxe sua equipe para transmitir informações. O apoio veio da Associação Brasil AVC e da Rede Brasil AVC.

Segundo a organizadora do Evento, Márcia Maia, o objetivo foi alcançado. “Tratando-se do primeiro evento que realizamos na cidade a aceitação da população foi acima do esperado. Esse evento chamou bastante atenção da rede de saúde, e muito interesse de ambas as partes que buscaram obter mais informações sobre o assunto abordado para melhorar ainda mais a qualidade do atendimento de quem sofre deste mal nas nossas cidades”, comenta.

Novos eventos já estão sendo programados com o intuito de incentivar ainda mais a qualidade da saúde em toda a região.

Serviço: Informamos aos interessados que estão disponíveis palestras sobre o tema para instrução de profissionais de saúde e destinadas a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sipat). As palestras podem ser agendadas pelo fone: (42) 998627700 ou whatsapp (47) 992006498.

População de União da Vitória recebeu informações valiosas sobre o tema entre outras atividades