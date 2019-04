Por que a justiça e a saúde precisam conversar?

No

dia 10 de abril aconteceu a 12ªConferência Municipal de Saúde do Município de

Bituruna “Democracia

e Saúde: Saúde Como Direito, Consolidação e Financiamento do SUS”,

promovida pela Fundação Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde.

O Juiz

de Direito Carlos Eduardo Mattioli Kockanny palestrou sobre a temática “Por que

a Justiça e a Saúde precisam conversar?” Atendendo ao convite do Secretário de

Saúde, e, vice-prefeito de Bituruna, Rodrigo Marcante, o magistrado abordou

acerca das inúmeras situações em que o Poder Judiciário depende de atuação da

secretaria de saúde do município para bem encaminhar questões ligadas ao

trabalho cotidiano de processos envolvendo crianças e adolescentes, situações

de risco, violência doméstica, dependência química, entre outras questões,

buscando o aperfeiçoamento do processo de parceria da Vara da Infância e

Juventude e do CEJUSC (Centro de Cidadania) com a secretaria de Bituruna, na

busca da qualidade e celeridade do atendimento, assim como na promoção social

da população local. Texto e fotos: CEJUSC