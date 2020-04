Por unanimidade, Assembleia reconhece estado de calamidade pública em 38 municípios do Paraná

Em votação nesta

quarta-feira, a Assembleia Legislativa aprovou projeto reconhecendo estado de

calamidade pública em 38 cidades do Paraná, devido à pandemia do coronavírus.

A votação foi unânime

entre os deputados, seguindo parecer apresentado na Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ) pelo Líder do Governo, Hussein Bakri(PSD).

Diante da crise gerada pelo coronavírus e,

sobretudo, da queda de arrecadação, essas prefeituras ficam, excepcionalmente,

dispensadas de cumprir algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entre essas exigências

estão as metas fiscais e os limites de despesa com pessoal e da dívida

consolidada do município.

Os municípios são: Abatiá, Bituruna, Bom

Sucesso do Sul, Campina do Simão, Campo Largo, Cornélio Procópio, Francisco

Beltrão, Guamiranga, Ibaiti, Leópolis, Mallet, Matinhos, Medianeira, Nova

Tebas, São José da Boa Vista, Sertaneja, Campo Magro, Ponta Grossa, Enéas

Marques, Cianorte, Rio Negro, Guaratuba, Campo Mourão, Cruzmaltina, Ribeirão

Claro, Laranjal, Engenheiro Beltrão, Paulo Frontin, Umuarama, Cruzeiro do

Oeste, Primeiro de Maio, Conselheiro Mairinck, Santa Fé, Bela Vista da Caroba,

Foz do Iguaçu, Lupionópolis, Querência do Norte e Maringá