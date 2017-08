Pormade lança biombos e papel de parede com impressão HD

Sempre trazendo tendências para o mercado, a Pormade – referência e maior fabricante de portas prontas do Brasil – apresenta sua primeira linha de biombos e papel de parede, assinadas pelo renomado arquiteto Léo Shehtman. Com tecnologia de impressão HD – tendência mundial que garante ótimo acabamento e durabilidade das peças – é possível estampar qualquer tipo de imagem tornando os projetos personalizados e exclusivos, em ambientes residenciais ou comerciais. O pré-lançamento aconteceu na HIGH DESIGN 2017 e estarão disponíveis no mercado no primeiro semestre de 2018.

“Somos pioneiros na fabricação de portas HD no mercado brasileiro. A impressão HD é feita diretamente na folha de porta branca, que pode ser no sistema de abrir ou correr”, Beatriz Bollbuck, diretora de Marketing da Pormade.

Além de separar e conferir mais estilo aos ambientes, os clientes da Pormade poderão personalizar os biombos escolhendo o número de folhas, com duas, três ou quatro – nas medidas 40, 60, 70 e 80 cm. E os interessados podem encaminhar seus projetos para a equipe de atendimento da empresa (www.pormadeonline.com.br).

Mais que design e beleza, outra preocupação da Pormade é a sustentabilidade. Por isso, seus produtos são ecológicos e fabricados com chapas de madeira mecanicamente processadas, provenientes de florestas certificadas e de fontes controladas. Além disso, seguem os padrões mundiais de qualidade, certificados pela ISSO 9001: 2008. Seus produtos podem ser adquiridos nas lojas próprias da Pormade em União da Vitória (PR), Alphaville (SP), Joinville (SC), Balneário Camboriú (SC) ou pela loja online: www.pormadeonline.com.br.