Porto União – Boletim oficial 02/04

Temos casos sendo monitorados e acompanhados assim dispostos:

6 na Área Industrial

4 no São Pedro

15 no Centro

1 no Cidade Nova

2 no Santa Rosa

2 no São Francisco

3 no Bela Vista

1 no São Bernardo do Campo

4 em Santa Cruz do Timbó

1 na Lança.

1 caso suspeito está em isolamento no Hospital São Braz e se trata de um

paciente de outra cidade. Está recebendo atendimento e aguardando resultado do

exame laboratorial.

2 casos suspeitos são domiciliados em Porto União e tiveram material coletado

para exame laboratorial aguardando resultado.