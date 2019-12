Porto União conclui a pavimentação de mais quatro ruas até o Natal

O Programa de pavimentação asfáltica da Administração Municipal de Porto União

está em execução. As ruas Luiz Machado Balster no bairro São Pedro e Francisco

Feijó no bairro São Pedro já estão concluídas. Hoje as obras da Felipe Schimitt

no Centro, serão finalizadas e amanhã, dia 12, inicia a primeira quadra da rua

IX de Novembro, também no centro.

Para o próximo ano, ainda no mês de janeiro, a secretaria de obras

iniciará a adequação da rua General Bormann para a pavimentação asfáltica

iniciando pela revisão e recuperação da tubulação.

Várias outras ruas por todos os bairros já estão com as bases prontas,

tubulação nova e com os passeios concluídos para receber a camada de asfalto.

Essas obras serão retomadas logo no início do ano.