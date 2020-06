Porto União destina atenção às ruas íngremes

Durante a semana passada a

Secretaria Municipal de Obras iniciou os trabalhos de pavimentação das ruas

João Maria Olinger e Hélia Carneiro no bairro São Pedro, Loteamento Olinger. A

área que fica atrás do Quartel da Polícia Militar é muito íngreme o que

dificulta a vida dos moradores. Isso porque, por serem muito inclinadas, essas

ruas não mantêm as pedras. Mesmo com a manutenção constante, frequentemente

carros de entregas de compras não conseguem realizar seu serviço, o que faz com

que os moradores precisem buscar pacotes e sacolas pesadas a pé. A dificuldade

também é grande para os que dependem de transportes como motocicletas e

bicicletas. A primeira etapa que é a instalação da tubulação para água pluvial

já está praticamente concluída. Nos próximos dias as duas ruas receberão

concreto nas partes mais críticas, dando continuidade ao trabalho já iniciado

pela rua Octaviano Loss, no mesmo loteamento. Além destas, outras ruas já receberam

pavimentação desse tipo como:

Alameda – São Pedro; Bernardino

Alves Pereira – Vice King;Estacho Andruchio – São Pedro; Estefano Holowatti –

São Pedro; Francisco Peluski – Vice King; Humberto Zarantoniello – Morro da

Cruz; Ildefonso de Paula Bueno – São Pedro; João Laudemiro – Vice King; João

Maia – Vice King; Raul Serafim Caus – São Francisco; Reinaldo M. dos Anjos –

Vice King; Sebastião Araújo – Vice King.

Outras ruas estão em fase

de preparação para receber asfalto como é o caso da Rua da Alegria e Padre

Landel de Moura, ambas no bairro Vice King, além das obras de reurbanização da

rua General Bormann, no centro.