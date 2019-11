Porto União é destaque nacional segundo pesquisa da FIRJAN

Com base na pesquisa publicada pela FIRJAN (SENAI, SESI, IEL e

CIRJ), Porto União está em primeiro lugar em nível nacional nas categorias

“autonomia” e “liquidez”.

A pesquisa envolveu 5.337 municípios, que tiveram suas contas

analisadas segundo quatro indicadores sendo eles autonomia, gastos com

pessoal, liquidez e investimentos. Cada um recebeu uma avaliação segundo os

pontos marcados sendo: crítico para os casos mais

graves, dificuldade para os casos que merecem atenção, boa

gestão e nível excelência para as melhores notas.

Na prática, o índice da autonomia representa a capacidade que o

município tem de financiar sua própria existência. Segundo a pesquisa

apresentada, 34,8% dos municípios não geram receita suficiente para a

manutenção da própria estrutura administrativa. Nós, Porto União, obtivemos

nota máxima atingindo a classificação de excelência.

Outro índice em que Porto União se enquadra como primeiro colocado

no ranking nacional é em relação à liquidez. Ou seja, a relação entre o total

de restos a pagar acumulados no ano e os recursos em caixa disponíveis para

cobri-los no ano seguinte. A mesma pesquisa aponta que 21% dos municípios,

analisados terminaram 2018, sem recursos em caixa para cobrir as despesas

postergadas. Aqui, novamente, atingimos a pontuação máxima em nível excelência.

Outro motivo de comemoração é a melhoria dos índices referentes a

gastos com pessoal. Por exemplo, em 2013, Porto União estava com índice

classificado como crítico. Hoje nosso índice melhorou, consideravelmente,

beirando a classificação de boa gestão. A pesquisa aponta que 49,4%, dos

municípios analisados, ainda estão em situação crítica.

No quesito investimentos, Porto União está perto de atingir a

classificação de boa gestão quando 47% das cidades brasileiras estão em nível

crítico, ou seja, não geram bem-estar à população e nem melhoram o ambiente de

negócios.

Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) abre o debate sobre a

eficiência da gestão fiscal, trazendo como foco a administração dos recursos

públicos pelas prefeituras.

Conforme estabelecido pelo Artigo 51, da Lei de Responsabilidade

Fiscal (2000), os municípios devem encaminhar suas contas para a Secretaria do

Tesouro Nacional (STN) até o dia 30 de abril, do ano seguinte ao exercício de

referência, a partir de quando o órgão dispõe de 60 dias, para

disponibilizá-las ao público, por meio do Sistema de Informações Contábeis e

Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). O Siconfi é a principal fonte de

dados sobre as administrações públicas municipais e estaduais. Por isso, foi

utilizado como referência para o cálculo do IFGF, que analisa as contas dos

municípios.