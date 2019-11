Porto União expõe equipamentos

A Administração Municipal de Porto União fez uma recente

aquisição de maquinário novo para a Secretaria Municipal de Obras e os colocou

para apreciação da população na Praça Hercílio Luz.

Foram compradas três retroescavadeiras no valor de 220 mil

reais cada, uma mini-carregadora de 211 mil reais, uma escavadeira

hidráulica de 340 mil reais, duas motoniveladoras de 505 mil reais cada. Além

dos equipamentos comprados, também está exposto um caminhão doado pela Receita

Federal. No total, foram gastos com a compra R$ 2.221.000,00 (dois milhões,

duzentos e vinte e um mil reais)

Os distritos de São Miguel da Serra e de Santa Cruz do Timbó

também serão contemplados já que suas intendências fazem muito do trabalho de

manutenção das estradas do interior do município.

A necessidade da renovação da frota para atender às demandas do

município levando em consideração que algumas máquinas antigas acabam gastando

muito em manutenção e consertos.

Porto

União tem histórico de prestígio junto à Receita Federal já que nessa gestão já

recebeu em doação mais quatro veículos sendo um Hyundai HB20 e Caminhão com Carroceria aberta

destinados para a Secretaria de Desenvolvimento Social; um

Kia Sorento destinado à Secretaria de Administração e um Fiat Uno

Mille.