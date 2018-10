Porto União ganha Estádio Municipal

O Módulo Esportivo Armando Sarti, localizado no bairro Santa Rosa, passou por uma reforma completa para poder atingir o status de estádio. Com as adequações, o estádio agora poderá inclusive receber os jogos do Campeonato Catarinense de Futebol que tem o Clube do Porto como uma das equipes participantes.

Agora o Módulo Esportivo passa a ser denominado Estádio Municipal Armando Sarti pela Lei 4.550 de 11 de setembro de 2018. Foi preciso reformar todos os banheiros; construir muros atendendo a padrões específicos; instalar portões mais seguros; reformar e adequar as arquibancadas com a instalação de grades de segurança, pintura e numeração; construir calçadas atendendo aos padrões para acessibilidade; adequação das cabines de imprensa; instalação de placas indicativas. Além das reformas visíveis, foi necessário providenciar toda documentação como alvará anual da Polícia Civil; Laudo de Segurança da Policia Militar de Santa Catarina; Atestado de habite-se do Corpo de Bombeiros; Atestado de Vistoria para alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar; Alvará Sanitário; Alvará de Funcionamento para localização e funcionamento; Laudo de Ordem Pública da Policia Militar de Santa Catarina; Laudo de Vistoria de Engenharia, Acessibilidade E Conforto e Projeto Elétrico.