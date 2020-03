Porto União ganhará mais um trecho de ciclovia

A Secretaria Municipal

de Obras está trabalhando no Bairro Jardim Brasília, próximo da rua Alberto

Becker, para a conclusão de mais um trecho de ciclovia. A obra é de grande

importância para aumentar a segurança dos ciclistas que precisam se deslocar

até a Área Industrial.

O novo trecho de

ciclovia tende a diminuir o fluxo de ciclistas na BR 280, principalmente, em

frente ao 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, onde o acostamento

praticamente inexiste em alguns pontos.

As obras acompanham a

antiga linha do trem, por trás do 5º BE e será também mais uma alternativa de

espaço para os ciclistas por esporte e lazer.

Dentro de pouco tempo

a camada de asfalto será aplicada. Já foram instaladas as tubulações e logo a

ciclovia será uma realidade.