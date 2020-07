Porto União inicia mapeamento de COVID-19 com testes rápidos

Na última quarta-feira, dia 8, a Comissão

de Gestão de Crise, composta para tratar sobre assuntos relacionados a

COVID-19, realizou sua reunião semanal. O assunto principal trata do

desenvolvimento do inquérito sorológico que consiste na testagem de grupos de

pessoas para mapear e monitorar o avanço da doença em Porto União. Os primeiros

grupos testados foram os policiais militares, policiais civis, bombeiros,

unidade prisional, servidores da administração que atendem ao público,

inclusive o prefeito. Ao longo dos próximos dias outros grupos de profissionais

estão sendo testados. Até o momento, de aproximadamente 400 testes, apenas um

policial militar teve resultado positivo e, por precaução, seus pais também

foram testados. Estão mantidos em isolamento e monitoramento. Também

já foram enviados testes do tipo rápido para os profissionais do Hospital São Braz.

Sobre o comparativo de números entre as

duas cidades irmãs, o prefeito, Eliseu Mibach, disse que é natural que a

população questione afinal estamos todos juntos compartilhando os mesmos

espaços. Entretanto, ele afirmou que a nova metodologia de testagem só veio a

confirmar o que os boletins diários já atestavam. O custo dos testes é alto,

mas para que haja maior tranquilidade da população, os testes rápidos serão

utilizados em todos os casos suspeitos, com sintomas de COVID-19. Mas é

importante salientar que o teste só tem eficácia se realizado a partir do oitavo

dia do início dos sintomas. E sendo confirmado o resultado, os pacientes

receberão um kit de medicamentos composto por hidroxicloroquina, tamiflu,

zinco, clexane, ivermectina e azitromicina. Além da testagem e da

disponibilização do kit de medicamentos para os casos confirmados, Eliseu ainda

destaca que conseguiu por meio do Deputado Estadual, Dr. Vicente Caropreso,

dois respiradores que devem ser disponibilizados para o hospital São Braz

aumentando a capacidade de atendimento.