Porto União investe em segurança para ciclistas

A Administração Municipal de Porto União, por meio do Departamento de Trânsito, está instalando placas para garantir a segurança dos ciclistas.

Placas de alerta já foram instaladas nas estradas vicinais como na entrada da localidade do Legru, igreja do Legru, igreja do Sthengel, Estrada da Galícia, Museu Rural em São Miguel da Serra, nas proximidades da Vila do Cerro Pelado (no lado de Porto União), na estrada do KM 13, estrada do KM 8, estrada do Guaraú pela BR e pela Área Industrial, na entrada do Maratá e próximo à bica d’água do Maratá e no trevo de Antônio Cândido com Santa Maria.

Com o aumento exponencial da prática do ciclismo pelas estradas do interior, os grupos de pedal têm mostrado preocupação com a conscientização dos motoristas, uma vez que muitos são iniciantes e nem sempre os trechos das estradas têm boa visibilidade.

O aumento de adeptos ao ciclismo aliado às excelentes condições das estradas vicinais propicia condições de pedaladas mais rápidas.

Nos próximos meses mais placas serão distribuídas nos trechos apontados pelos ciclistas como mais movimentados.

Aos motoristas, fica o apelo pela atenção redobrada, respeito aos limites de velocidade e distanciamento seguro dos ciclistas. Aos ciclistas, fica o apelo pela atenção redobrada nos trechos de menor visibilidade e respeito aos motoristas.