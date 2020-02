Porto União realiza mutirões de limpeza

A Secretaria Municipal de Saúde vem desenvolvendo várias campanhas

de conscientização para incentivar o cuidado da população com o acúmulo de água

parada. Além das campanhas educativas em cemitérios, visitas das agentes de

saúde e distribuição de materiais informativos, também estão sendo realizados

vários mutirões de limpeza nos bairros em que foram encontrados focos do

inseto.

Os bairros Vice King e São Francisco já foram contemplados no mês de janeiro. No final de semana próximo passado, dia 8, o bairro Santa Rosa recebeu a ação e no próximo dia 15, será a vez do bairro São Pedro.

Além disso, a

fiscalização nas residências está sendo diária para coibir criadouros em

potencial como piscinas, potes de água para animais domésticos e recolhimento

de lixo em terrenos baldios.