Porto UniÃ£o recebe carro da CODEPLAN

A administração municipal de Porto União recebeu nesta quinta-feira (26), pela manhã, as chaves do carro Cherry QQ de uso exclusivo para o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura. Além do carro, um notebook foi destinado para as atividades no município.

A CODEPLAN (Consorcio para o Desenvolvimento do Planalto Norte) também realizou a entrega de outros carros e notebooks para os municípios de Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Major Vieira, Monte Castelo e Papanduva.

Para a passagem da chave, estiveram presentes os prefeitos, Adelmo Alberti de Bela Vista do Toldo, presidente da AMPLANORTE e Beto Passos de Canoinhas, Presidente do CODEPLAN.