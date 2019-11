Porto União recebe Defesa Civil Estadual

Na última semana o

Vice-Prefeito Percy Storck recebeu a visita do Coordenador Regional de Defesa

Civil, Clodoaldo Ribas dos Santos, para a entrega oficial do material #SC Resiliente:

Guia de Orientação aos Municípios.

O material contém

todas as orientações necessárias para aderir ao programa e receber a

certificação de Município Resiliente. O Programa conta com o apoio do Governo

de Santa Catarina e visa alinhar recomendações legais para gestão de risco e

resiliência nas ações de redução de riscos de desastres. O objetivo é reduzir

perdas e danos, aumentar a confiança e conhecimento da população e tranquilizar

investidores.

Na mesma ocasião, foi

realizada uma reunião com a Secretária de Educação Aldair Muncinelli e equipe,

para apresentar o programa Defesa Civil na Escola. O programa visa capacitar

professores e alunos a atuar de forma compartilhada na gestão de riscos e de

desastres junto à comunidade e à Defesa Civil do município.